Известная комедиантка потеряла сознание на сцене после шутки о коронавирусе

Известная стендап-комик из США Хизер Макдональд показала видео, на котором она во время выступления потеряла сознание после шутки о коронавирусе и Боге. В своем Instagram комедиантка рассказала, что из-за падения на сцене получила травму.

Концерт 51-летней юмористки прошел в городе Темпе штата Аризона. «Хочу, чтобы вы знали: я дважды вакцинировалась, также делала бустерную прививку, вакцину от гриппа и, честно говоря, я вакцинирована и от опоясывающего лишая», — заявила Макдональд.

Комедиантка добавила, что несмотря на путешествия, выступления и встречи с фанатами не заражалась коронавирусом. «Иисус явно любит меня больше всех. Серьезно. Это так приятно», — сказала Макдональд. После этих слов она покачнулась и, пройдя несколько шагов, упала на спину.

В описании к ролику юмористка уточнила, что во время выступления потеряла сознание. По словам комедиантки, она повредила череп. Представитель Макдональд рассказал изданию PEOPLE, что звезда была доставлена в местную больницу. Утверждается, что у артистки не было обнаружено проблем со здоровьем, которые могли бы стать предпосылкой к падению. Макдональд также не принимала алкоголь перед выступлением, а ее недавний тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Комедиантка рассказала о падении на сцене 6 февраля. Она заявила, что находится в отделении скорой помощи. По словам юмористки, прежде она никогда не теряла сознания.

Ранее стала известна причина смерти американского актера и стендапера Боба Сагета. По информации журналистов, артист скончался от кровоизлияния в мозг, которое случилось из-за травмы головы.