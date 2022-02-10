В российском городе переходившего реку вброд монаха смыло потоком

В Сочи четыре монаха решили перейти реку Безымянка вброд. Однако поднявшийся уровень воды помешал им, одного из них смыло потоком. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 9 февраля в горном селе Аибга. Монахи пытались самостоятельно найти своего товарища, однако поиски не увенчались успехом. После этого они попросили о помощи спасателей.

«По рассказам местных жителей, обычно приток реки Псоу можно перейти, едва намочив ноги, но вчера из-за обильных осадков уровень воды резко поднялся почти до 1,5 метра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники МЧС прибегнули к помощи авиации для продолжения поисков. С вертолетов спасатели обследовали береговую полосу и русло реки Безымянка до ее слияния с рекой Псоу.

Ранее стало известно, что из-за разлива реки Мацеста в Сочи погиб полицейский. На опубликованной в сети видеозаписи показано, что у автомобиля нет верхней части кузова, пассажирские сиденья смяты.