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Премьер-министр Израиля попросил США не возвращаться к иранской ядерной сделке

Axios сообщил, что премьер Израиля призвал США не возвращаться к иранской ядерной сделке

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал США не возвращаться к иранской ядерной сделке (СВПД). Такую просьбу он озвучил в ходе телефонного разговора с американским президентом Джо Байденом. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

По информации собеседника агентства, Беннет в ходе беседы заверил, что в случае, если США не подпишут сделку с Ираном, «ничего не произойдет». А если документ будет подписан, Тегеран получит «миллиарды, которые стимулируют его злонамеренную деятельность в регионе».

Израильский премьер провел в воскресенье, 6 февраля, телефонный разговор с Байденом. Они обсудили ситуацию в отношениях между Россией и Украиной, а также «нарастающую иранскую агрессию, а также шаги по блокированию иранской ядерной программы».

Марина Совина
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