В Норвегии заявили о невозможности увеличения поставок газа в Европу

Главный исполнительный директор норвежской нефтегазовой компании Equinor Андерс Опедаль заявил о невозможности увеличения поставок газа в Европу. Об этом пишет Bloomberg.

«Больше мы сделать практически ничего не можем. Норвегия уже ведет добычу в максимально возможных объемах», — сказал он.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель объяснил сложности с поставками газа в ЕС кризисом в отношениях с РФ. «Энергетика всегда была одним из важнейших геополитических вопросов. Учитывая высокие цены и сложности с поставками газа, вызванные кризисом в отношениях с Россией, эта тема стоит во главе нашей повестки дня», — отметил он.