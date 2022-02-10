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В Норвегии заявили о невозможности увеличения поставок газа в Европу

Директор Equinor Опедаль заявил, что Норвегия не может увеличить поставки газа в Европу

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Главный исполнительный директор норвежской нефтегазовой компании Equinor Андерс Опедаль заявил о невозможности увеличения поставок газа в Европу. Об этом пишет Bloomberg.

«Больше мы сделать практически ничего не можем. Норвегия уже ведет добычу в максимально возможных объемах», — сказал он.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель объяснил сложности с поставками газа в ЕС кризисом в отношениях с РФ. «Энергетика всегда была одним из важнейших геополитических вопросов. Учитывая высокие цены и сложности с поставками газа, вызванные кризисом в отношениях с Россией, эта тема стоит во главе нашей повестки дня», — отметил он.

Марина Совина
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