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Определены округа Москвы с максимальным ростом цен на жилье

Цены на вторичное жилье выросли на 4% в Троицком административном округе с декабря 2021-го

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

С декабря 2021 года максимальный рост цен на вторичное жилье среди округов Москвы зафиксировали в Троицком административном округе — увеличение достигло четырех процентов. Об этом говорится в материалах «Авито Недвижимость», сообщает РБК.

Административными округами, где зафиксировали высокий рост цен, назвали Зеленоградский, Северо-Восточный, Восточный и Южный — они заняли второе место в рейтинге с увеличением на три процента. Динамику в два процента также определили в нескольких округах — Северо-Западном, Юго-Восточном, Северном и Юго-Западном административных округах.

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В Новомосковском административном округе стоимость квадратного метра жилья увеличилась на один процент. В Центральном административном округе значение осталось без изменений. Снижение стоимости заметили только в Западном административном округе — на один процент.

Ранее аналитики ЦИАН назвали районы Старой Москвы с самым дорогим жильем — лидером рейтинга стал Арбат, где средняя цена квадратного метра составила 439,8 тысячи рублей. На втором месте расположились Хамовники, топ-3 замкнул район Якиманка.

Нина Ташевская
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