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В России запатентовали парашют с навигационной системой

«Ростех» запатентовал умную парашютную систему с ГЛОНАСС и GPS

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» запатентовал умную транспортную парашютную систему, которая позволяет автоматически десантировать грузы. Российская разработка использует навигационные системы ГЛОНАСС и GPS. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

В состав автоматизированной системы доставки грузов входит парашют с управляемым куполом, десантная платформа и специальное оборудование. Система может сбрасывать грузы массой до 250 килограммов по заданным координатам с высоты до 8000 метров. Также она может следовать за ведущим парашютистом.

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Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко отметил, что погрешность при приземлении в стандартных метеоусловиях не превышает 100 метров. Также «Технодинамика» запатентовала универсальную грузовую обвязку, которая может увеличить полезную нагрузку парашютной системы до 500 килограммов.

«В настоящий момент наша грузовая система проходит летно-конструкторские испытания. Планируется, что до конца 2022 года опытный образец будет передан для проведения испытаний в Государственный летно-испытательный центр Министерства обороны Российской Федерации», — сообщил генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.

Транспортную парашютную систему и универсальную грузовую обвязку разработали специалисты Ивановского парашютного завода «Полет».

В январе «Ростех» передал опытные образцы парашютной системы «Кадет-100» на госиспытания. Новая разработка заменит в войсках парашют Д-10.

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Даниил Иринин
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