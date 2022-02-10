В России запатентовали парашют с навигационной системой

Холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» запатентовал умную транспортную парашютную систему, которая позволяет автоматически десантировать грузы. Российская разработка использует навигационные системы ГЛОНАСС и GPS. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

В состав автоматизированной системы доставки грузов входит парашют с управляемым куполом, десантная платформа и специальное оборудование. Система может сбрасывать грузы массой до 250 килограммов по заданным координатам с высоты до 8000 метров. Также она может следовать за ведущим парашютистом.

Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко отметил, что погрешность при приземлении в стандартных метеоусловиях не превышает 100 метров. Также «Технодинамика» запатентовала универсальную грузовую обвязку, которая может увеличить полезную нагрузку парашютной системы до 500 килограммов.

«В настоящий момент наша грузовая система проходит летно-конструкторские испытания. Планируется, что до конца 2022 года опытный образец будет передан для проведения испытаний в Государственный летно-испытательный центр Министерства обороны Российской Федерации», — сообщил генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.

Транспортную парашютную систему и универсальную грузовую обвязку разработали специалисты Ивановского парашютного завода «Полет».

В январе «Ростех» передал опытные образцы парашютной системы «Кадет-100» на госиспытания. Новая разработка заменит в войсках парашют Д-10.