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Кремль прокомментировал госпитализацию Жириновского

Песков заявил, что Путин знает о госпитализации Жириновского и желает ему выздоровления

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в курсе госпитализации лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, глава государства желает политику скорейшего выздоровления. «Мы видели сообщения от министерства здравоохранения о том, что он находится на лечении», — подтвердил пресс-секретарь президента.

Ранее источник ТАСС сообщил, что председатель ЛДПР Владимир Жириновский не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Отмечается, что политик иногда получает от медиков кислородную маску в лечебных целях.

9 февраля пресс-служба Минздрава сообщила, что Жириновский со 2 февраля находится на госпитализации в центральной клинической больнице (ЦКБ) из-за последствий заражения омикрон-штаммом. По данным ведомства, лидер ЛДПР находится в стабильном состоянии.

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Юлия Ямпольская
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