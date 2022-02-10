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Кремль ответил на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Макрона

Пресс-секретарь Песков заявил, что точной даты телефонного разговора Путина и Макрона нет

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В ближайшее время может состояться новый телефонный разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

По его словам, точная дата переговоров пока не установлена, однако скоро должна появиться в графике президента.

Песков подчеркнул, что телефонный разговор лидеров двух стран был обговорен на их встрече в Москве. Он необходим, чтобы «сверить часы» после прошедшего раунда переговоров.

Продолжавшиеся около пяти часов переговоры Путина и Макрона прошли в Кремле в понедельник, 7 февраля. Президенты обсудили ситуацию на Украине, гарантии безопасности в Европе. Российский лидер высоко оценил ее результаты, назвав ее содержательной и полезной.

Во среду, 9 февраля, издание Daily Mail опубликовало информацию о том, что Макрон мог пообещать Путину добиться внеблокового статуса для Украины. Причем, как подчеркивает издание, это предложение не согласовано с руководством НАТО, членом которого является Франция.

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Роман Кирьянов
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