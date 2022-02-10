20-летняя девушка начала продавать украшения и неожиданно разбогатела

Жительница Сиднея запустила собственный бренд украшений и неожиданно разбогатела. Историю молодой предпринимательницы приводит Daily Mail.

20-летний дизайнер ювелирных украшений Эмма Пилемер (Emma Pillemer) окончила среднюю школу в конце 2019 года и начала работать преподавателем танцев, чтобы накопить деньги на учебу. Однако через несколько месяцев она вынужденно оставила работу из-за пандемии коронавируса.

Впоследствии она решила заняться разработкой линии украшений на имеющиеся сбережения, поскольку с детства любила моду и занималась бисероплетением. В 2020 году сестра героини материала помогла создать сайт для ее бренда, который получил название Emma Pills. С этого момента девушка начала продавать изделия собственного производства.

«Ассортимент был небольшим, но многие экземпляры были сразу же распроданы, и это придало мне уверенность в том, что я смогу расширить марку», — поделилась Пилемер. Три месяца спустя ювелирные изделия девушки были представлены в интернет-магазине The Iconic, что сделало ее самым молодым дизайнером, чьи товары были представлены на сайте.

Продукция марки быстро начала пользоваться популярностью, а через некоторое время ее заметили на австралийской телеведущей Кэрри Бикмур, певице Дельте Гудрем и модном блогере Камиле Коэльо.

Кроме того, предпринимательнице удалось представить свой бренд на Неделе моды в Австралии. Там на нее обратила внимание соучредительница популярного производителя купальников Monday Swimwear Наташа Окли, которая впоследствии помогла девушке запуститься в США и Великобритании.

Отмечается, что первую прибыль от продажи фирменных сережек в виде колец и ожерелий дизайнер пожертвовала в фонд BCRF Cure, который занимается исследованием лекарств от рака груди.

«Моя главная цель — создавать более узнаваемые и уникальные украшения хорошего качества по привлекательной цене для крутых людей во всем мире. Когда я вижу красивых девушек в Instagram, которые отмечают мой бренд, или вижу поклонниц моих украшений на публичных мероприятиях, я испытываю волнение и счастье», — призналась Пилемер.

Согласно подсчетам портала WWD, в 2023 году бренд Emma Pills будет стоить 1,42 миллиона долларов (106 миллионов рублей).

В сентябре 2021 года женщина ушла с работы, открыла собственное дело и разбогатела за шесть недель. Бывшая учительница испанского языка Мария Уилкис основала компанию Candid Beauté, которая производит продукты для ухода за ресницами и кожей лица. Уилкис заверила, что ей удалось заработать шестизначную сумму всего за шесть недель.