В сети появился видеообзор первого матча российских хоккеистов на Олимпиаде

В сети появился видеообзор первого матча сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине. Ролик доступен в YouTube-канале Olympics.

Команда Алексея Жамнова переиграла в стартовом матче хоккейного турнира соперников из Швейцарии со счетом 1:0. Единственную шайбу забросил нападающий россиян Антон Слепышев. Он поразил ворота оппонентов в конце первого периода.

Сборная России выступает в одной группе с Швейцарией, Чехией и Данией. Следующий матч команде Жамнова предстоит провести 11 февраля против датчан.

Российские хоккеисты — действующие олимпийские чемпионы. Отечественная команда завоевала золото на Играх в Пхенчхане.