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Россияне рассказали о сроках истощения финансовой подушки

Большинство россиян смогут прожить на накопленные деньги не больше трех месяцев

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россияне рассказали, сколько смогут прожить при потере дохода и через какой срок их финансовая подушка полностью истощится. Об этом свидетельствуют итоги исследования страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» совместно с исследовательским центром А2. Выдержки из него приводит РБК.

Большинство россиян (62 процента) признались, что денег им хватит не больше, чем на три месяца, 19 процентов смогут прожить на отложенные деньги до полугода, 15 процентов — год, 2 процента — от одного года до трех лет и столько же — больше трех лет. Больше половины (58,5 процента) респондентов смогли отложить на черный день до 100 тысяч рублей, и только у 1,5 процента накопления превышают миллион рублей.

В середине января аналитики СберНПФ подсчитали долю россиян, самостоятельно откладывающих деньги на пенсию. Исследование показало, что регулярно на эти нужды откладывают менее 8 процентов россиян. В среднем они выделяют на это 7,4 тысячи рублей в месяц. Больше всего о накоплениях заботятся граждане предпенсионного возраста (50-60 лет).

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Платон Щукин
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