Аналитик предрек резкое подорожание одной из валют

Cотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский предрек резкое подорожание норвежской кроны на фоне роста цен на нефть. Слова специалиста передает агентство «Прайм».

«За текущую неделю крона укрепилась примерно на 3 процента к доллару, и ее движение в определенной степени напоминает движение российского рубля – тот же пик стоимости в октябре перед открытием омикрон-штамма — снижением нефтяных котировок и началом ястребиной политики ФРС», — пояснил Переславский.

Аналитик также выразил мнение, что повышение ключевой ставки ЕЦБ в ближайшие недели укрепит и евро.

Ранее сообщалось, что российский фондовый рынок закрылся ростом основных индексов по итогам торгов во среду, 9 февраля. К моменту публикации новости курс доллара опустился на 0,45 процента до 74,66 рубля, курс евро упал на 0,40 процента до 85,33 рубля. Цена нефти Brent выросла на один процент до 91,69 доллара за баррель, WTI — на 0,73 процента до 90,01 доллара за баррель.