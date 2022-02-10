На Украине признали Саакашвили потерпевшим

Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Ника Гварамия заявил, что генпрокуратура Украины признала его подзащитного потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении в тюрьме. Об этом он заявил в эфире телеканала «Мтавари архи», передает ТАСС.

«Последние новости из Украины. Вам известно, что там было возбуждено дело о превышении силы против Саакашвили и возможных фактах пыток. Сегодня Михаил Саакашвили уже признан потерпевшим», — сказал юрист, отметив, что единственным шагом осталось выявить обвиняемых, и предположил, что ими могут оказаться грузинские правоохранители.

Ранее в феврале Саакашвили на заседании суда пожаловался на ухудшение состояния здоровья и потребовал допустить к нему личного врача. По словам политика, несмотря на плохое самочувствие, к нему не пускают медиков. Невзирая на ходатайство адвокатов Саакашвили, судья Нино Чахнашвили не удовлетворила просьбу подсудимого.

Михаила Саакашвили арестовали 1 октября, когда он вернулся в Грузию после восьми лет эмиграции. Ранее политика заочно приговорили к шести годам заключения по делу об убийстве банкира и избиении депутата. Экс-президента также обвиняют в жестоком разгоне митинга в 2007 году и растрате госсредств.