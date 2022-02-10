Семью туристов высмеяли в сети за необычный способ передвижения в аэропорту

Американская стюардесса сняла на видео необычный способ передвижения семьи туристов в аэропорту — ролик вызвал бурную реакцию пользователей сети. Девушка поделилась удивившей ее сценой в личном TikTok-аккаунте.

На кадрах запечатлена семья из пяти человек, которые передвигаются на электроботинках Segway Hovershoes: небольшие платформы на моноколесе с установленным гироскопом. Отмечалось, что путешественников заметили направляющимися к выходу на посадку в самолет.

Туристы, позже опознанные пользователями сети как семья Петерсонов, — популярная семейная музыкальная группа исполнителей жанра блюграсс, были высмеяны в комментариях под видео. Так, юзеры назвали «унизительным» и «нелепым» перемещение по аэропорту в гиророликах стоимостью 500 долларов (37,4 тысячи рублей).

«Вот она, нелепость нашего будущего поколения», «Так что теперь… Даже лень ходить?», «Когда тебе больше 20 лет и ходить уже очень тяжело», «Мне за них стыдно», «Надо надевать такую обувь, когда твой самолет вот-вот взлетит, а ты в другом конце аэропорта», — раскритиковали путешественники музыкантов.