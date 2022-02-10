Студентов предупредили о последствиях майнинга в общежитиях

Член адвокатской коллегии «Горгадзе и партнеры» Владимир Шелупахин предупредил, что студентам, которые майнят криптовалюту в общежитиях, грозят серьезные последствия — компенсация средств вузу и даже уголовная ответственность. Его слова приводят РИА Новости.

«Если счет за электричество выставляется перед вузом, то майнинг может причинить ему значительный материальный ущерб. Если студенты оплачивают счет сами, то это сугубо их личная ответственность. Главное, чтобы электроэнергию не воровали, за что можно поплатиться свободой», — напомнил юрист. Если траты на электричество несет вуз, то его администрация вправе истребовать со студентов возмещение средств в гражданско-правовом порядке.

Иногда в общежитии невозможно установить личность майнера. В таком случае ответственным лицам необходимо заявить в полицию, и тогда нарушителям может грозить уголовная ответственность по 165 статье УК «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», уточнил Шелупахин.

В настоящее время в правительстве идет активное обсуждение деталей законопроекта о регулировании производства и использования криптовалют. В частности, в феврале депутаты Госдумы предложили подключить к борьбе с нелегальным майнингом российских интернет-провайдеров. Они могли бы вычислять IP-адреса, с которых ведется незаконная деятельность, и передавать энергосбытовым компаниям физические адреса, где может быть установлено оборудование для добычи криптовалют.