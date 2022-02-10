Мошенник из Tinder обманул женщину на 14 миллионов рублей

Мошенник, обманывающий женщин на деньги в приложении знакомств Tinder, украл у бизнесвумен несколько миллионов рублей и сел в тюрьму. Об этом сообщает Daily Mail.

38-летнего Ричарда Декстера (Richard Dexter) заключили под стражу на четыре года и шесть месяцев. Мужчина обманным путем сподвиг руководительницу дубайской компании, название которой не указано, Амриту Себастьян (Amrita Sebastian) отправить ему 141,5 тысячи фунтов стерлингов (14,3 миллиона рублей). Он заверил, что средства нужны ему якобы для инвестирования в биофармацевтические технологии.

Помимо этого, мужчина сказал Себастьян, что ему нужен капитал, чтобы начать производство части научного оборудования — «Лопасти биореактора». Он подчеркнул, что женщина ничего не потеряет и что вскоре он заплатит ей 100 тысяч фунтов стерлингов (10 миллионов рублей) сверху. Так, злоумышленник получил деньги и перестал выходить на связь.

Заседание по делу Декстера прошло в Англии, в Королевском суде Портсмута. Судья вынес герою материала приговор со словами: «У меня не осталось сомнений в том, что нечестность — это очень глубокая черта вашего характера. Вы из тех, кто без колебаний и с легкостью прибегает ко лжи. Когда ваши слова подвергаются сомнению, вы начинаете врать еще больше, чтобы никто не смог уличить вас в обмане. Вы никак не раскаялись и не извинились перед Себастьян. То, что вы сделали, повлияло на ее психическое здоровье».

Слушание по определению сроков возврата денежных средств предпринимательнице назначено на 7 апреля 2022 года.

Ранее в феврале притворявшийся сыном богача мужчина удалился из соцсетей из-за разоблачения. Известно, что стриминговый сервис Netflix выпустил документальный фильм Tinder Swindler («Аферист из Tinder») о Шимоне Хаюте (Shimon Hayut), который выдавал себя за Саймона Левиева (Simon Leviev) в Tinder. Мужчина, называвший себя сыном миллионера, общался с женщинами из разных стран и обманным путем сумел получить от них около 10 миллионов долларов (760 миллионов рублей) под предлогом займа.