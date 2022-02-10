Счетная палата обнаружила нарушения при строительстве трассы Москва — Казань

Счетная палата (СП) обнаружила нарушения в проектировании и строительстве автомобильной трассы М-12 по маршруту Москва — Казань. По одному из эпизодов обращение было

направлено в Генеральную прокуратуру. Об этом сообщается на сайте СП.

Речь идет о нарушении Земельного кодекса при изъятии одного участка площадью 0,9 гектара во Владимирской области под строительство трассы. Госкомпания «Автодор», с которой заключался договор на проектирование и строительство М-12 под ключ, заплатила владельцу участка 6,4 миллиона рублей за счет бюджетных субсидий. В том числе 3,7 миллиона рублей владелец получил за жилой дом, который не зарегистрирован в Росреестре.

Согласно данным аудиторов, участок относился к землям для сельхозпроизводств, на которых не разрешается размещать жилье. Следовательно, строительство здания на данном участке нарушает целевое использование земли, а выплата компенсации за жилье противоречит Земельному кодексу и «свидетельствует о наличии признаков причинения ущерба федеральному бюджету на указанную сумму».

Трасса М-12, которую планируется продлить до Екатеринбурга, является частью маршрута Европа — Западный Китай. Также в него входят платная трасса М-11 Москва — Санкт-Петербург, два участка Центральной кольцевой автодороги и трасса в обход Тольятти.

