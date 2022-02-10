Трасс ответила на обвинения Лаврова в немоте и глухоте

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс ответила министру иностранных дел Сергею Лаврову на обвинения в глухоте и немоте. Ее слова прозвучали на совместной пресс-конференции, которая транслируется на YouTube-канале ТАСС.

Трасс заявила, что четко проговорила Лаврову позицию Великобритании по ситуации на Украине. «Я точно не была немой в нашем разговоре, я чётко проговорила позицию Великобритании по ситуации. Мы делаем все возможное, чтобы предотвратить действия России на Украине (...) Также я слушала министра Лаврова, я думаю, нам нужны переговоры», — сказала Трасс.

Комментируя итоги переговоров с главой МИД Британии, Сергей Лавров назвал диалог России с Западом разговором немого с глухим. По его словам, подробнейшие разъяснения российской стороны по поводу того, что у Москвы нет планов нападения на Украину «упали на неподготовленную почву».