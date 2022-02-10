Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Трасс ответила на обвинения Лаврова в немоте и глухоте

Глава МИД Британии Трасс прокомментировала слова Лаврова о «разговоре немого с глухим»

Фото: Russian Foreign Ministry / Reuters

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс ответила министру иностранных дел Сергею Лаврову на обвинения в глухоте и немоте. Ее слова прозвучали на совместной пресс-конференции, которая транслируется на YouTube-канале ТАСС.

Трасс заявила, что четко проговорила Лаврову позицию Великобритании по ситуации на Украине. «Я точно не была немой в нашем разговоре, я чётко проговорила позицию Великобритании по ситуации. Мы делаем все возможное, чтобы предотвратить действия России на Украине (...) Также я слушала министра Лаврова, я думаю, нам нужны переговоры», — сказала Трасс.

Комментируя итоги переговоров с главой МИД Британии, Сергей Лавров назвал диалог России с Западом разговором немого с глухим. По его словам, подробнейшие разъяснения российской стороны по поводу того, что у Москвы нет планов нападения на Украину «упали на неподготовленную почву».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Оценено влияние оружия НАТО на исход конфликта в Донбассе
Премьера Британии сочли заинтересованным в войне из-за недавнего скандала
Лавров дополнил ответ главы британского МИД двумя словами
Раскрыты подробности налога на криптовалюты
ЛНР заявила о подготовке националистов к бегству из Харькова
Самый мощный в мире российский ледокол повел суда с Чукотки в Архангельск
Глава МИД Британии предрекла затяжной конфликт в случае вторжения на Украину
Стало известно о текущем состоянии Жириновского
Россиянам отсоветовали ждать снижения ставок по ипотеке
Стал известен уровень эффективности вакцины «КовиВак»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.