Афганский губернатор увлекся поиском сокровищ древней принцессы вопреки запрету

Губернатор афганской провинции Бамиан увлекся поисками легендарных сокровищ на месте разрушенных статуй Будды. Его действия беспокоят археологов и центральные власти в Кабуле, пишет Artnet.

Мулла Абдулла Сархади, возглавивший Бамиан в ноябре 2021 года, считает, что возле статуй Будды располагалась скрытая древняя гробница. «По слухам, в Бамиане, возможно, была похоронена принцесса со всеми ее драгоценностями, но никакие археологи эту информацию не подтверждали», — утверждает афганский искусствовед, бывший профессор Кабульского университета Хамид Навид.

В середине января люди Сархади заблокировали доступ к руинам и начали поиск сокровищ. Согласно сообщениям из Бамиана и постам местных жителей в соцсетях, к месту раскопок не пускают посторонних, в том числе правительственных чиновников из Кабула. Когда министерство культуры Афганистана потребовало остановить раскопки, губернатор ответил, что в Бамиане он главный. После этого поиски продолжились вопреки запрету.

Ряд афганских ученых, опасающихся, что непрофессиональные раскопки приведут к уничтожению исторических ценностей, подготовили обращение в ЮНЕСКО. В то же время представитель директората по информации и культуре движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) в Бамиане заверил Artnet, что раскопки прекращены.

В 1996-2001 годах Абдулла Сархади занимал различные руководящие посты в «Талибане» и лично участвовал в уничтожении гигантских статуй Будды в Бамиане. Он провел шесть лет в американской тюрьме в Гуантанамо и вышел на свободу в 2012 году.