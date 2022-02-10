Врач описал симптомы тромбоза

Доктор медицинских наук, заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии имени А​​​.В. Вишневского Минздрава России Андрей Чупин в интервью РИА Новости описал симптомы тромбоза. По словам специалиста, его появление тромба указывают боль, онемение, похолодание и побеление кожи конечностей.

Чупин подчеркнул, что при таких ощущениях вызвать скорую помощь, а не доводить до момента, когда нарушится двигательная функция.

«Тромб не может не заявить о себе: боль, онемение и похолодание конечностей, побеление кожи. Важно не пренебрегать этими симптомами и не доводить до момента, когда нарушится двигательная функция конечности, а вызвать скорую помощь. Даже если человеку просто кажется, что "что-то не то", если ситуация не совсем понятна, лучше перестраховаться и обратиться к врачу», — призвал врач.

Он уточнил, что диагностика тромбоза может быть довольно сложной, поскольку подобные симптомы могут указывать не только на тромб, но и на корешковый синдром с онемением конечностей. Поэтому, пояснил Чупин, оценить серьезность проблемы может только специалист.

В случае возникновения острого тромбоза, единственный путь — тромбэктомия — хирургическое удаление тромба. В противном слкчае, предупредил Чупин, человек потеряет конечность.

«Если тромб непротяженный или пристеночный, речь может идти о мощной антикоагулянтной терапии и специфическом лечении ангиопротекторами. В каких-то случаях используются тромболитические препараты, которые растворяют тромбы. Все зависит от конкретной ситуации», — пояснил врач.

Ранее хирург и кардиолог Владимир Хорошев назвал неожиданную причину образования тромбов. По его словам, к тромбозу может привести чрезмерное утепление в холодную погоду — всему виной парниковый эффект, который повышает склонность к заболеванию.

