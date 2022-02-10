Глава МИД Британии предрекла затяжной конфликт в случае вторжения на Украину

Вторжение на Украину не сможет увенчаться быстрым успехом и переродится в длительное противостояние. Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Трансляцию ведет ТАСС.

Дипломат предрекла затяжной конфликт в случае военной эскалации на востоке Украины. «Это нанесло бы, конечно, тяжелый ущерб не только украинскому народу, но и российскому народу, а также стало бы ударом для европейской безопасности в целом. Поэтому любой ценой мы должны избежать такого развития событий», — отметила Трасс.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подвел итоги встречи с британской коллегой Лиз Трасс, которая прошла в Москве 10 февраля. После беседы российский министр отметил, что отношения Москвы и Лондона оставляют желать лучшего и находятся на самой низшей точке за многие годы. Он подчеркнул, что подобная ситуация сложилась не по вине российской стороны.

В свою очередь Трасс указала на ошибочность подхода Москвы к пониманию принципа «неделимости безопасности», лишающего права соседей России защищаться или присоединяться к другим альянсам. Она отметила, что агрессия со стороны российского правительства, а также попытки изменить результаты прошлого серьезно подрывают международные позиции России.