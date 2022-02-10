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Глава МИД Британии заявила о подрыве международных позиций России

Глава МИД Британии Трасс призвала Россию не мешать Украине определять свое будущее
Лиз Трасс

Лиз Трасс. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Агрессия со стороны российского правительства, а также попытки изменить результаты прошлого серьезно подрывают международные позиции России. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД Британии Лиз Трасс. Трансляцию публикует ТАСС.

Дипломат указала на ошибочность подхода Москвы к пониманию принципа «неделимости безопасности», лишающего права соседей России защищаться или присоединяться к другим альянсам. «Российская дипломатия никак не должна мешать Украине определять свое будущее», — подчеркнула министр.

Трасс обратила внимание, что концентрация более 100 тысяч военных вблизи украинских границ только укрепляет решимость НАТО, и ещё дальше отталкивает от России украинский народ.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подвел итоги встречи с британской коллегой Лиз Трасс, которая прошла в Москве 10 февраля. После беседы российский министр отметил, что отношения Москвы и Лондона оставляют желать лучшего и находятся на самой низшей точке за многие годы. Он подчеркнул, что подобная ситуация сложилась не по вине российской стороны.

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Анжелика Бережная
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