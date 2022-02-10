Швеция пообещала выделить Украине 154 миллиона евро

Швеция в рамках новой стратегии сотрудничества с Украиной пообещала выделить ей 154 миллиона евро (свыше 13 миллиардов рублей). Об этом шведский министр по вопросам международного развития и сотрудничества Матильда Эрнкранс сообщила на брифинге после встречи с украинским вице-премьером Ириной Верещук, пишет «Укринформ».

Эрнкранс заявила, что Швеция будет ежегодно выделять Украине 22 миллиона евро (около 1,9 миллиарда рублей) в течение ближайших семи лет. Она отметила, что эта помощь должна поспособствовать развитию в республике устойчивых экономики и общества.

Министр также ответила на вопрос о готовности шведской стороны поставлять Киеву вооружение. По ее словам, в Швеции существует строгий контроль за экспортом оружия, а руководство страны не имеет в настоящий момент планов по его поставке в республику.

8 февраля в Мариинском дворце в Киеве прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и его французского коллеги Эммануэля Макрона. По итогам переговоров украинский лидер сообщил, что Париж выделил Киеву макрофинансовую помощь в размере 1,2 миллиарда евро (более 102 миллиардов рублей).