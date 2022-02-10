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Украина собралась кормить миллиард человек

Украина собирается к 2030 году обеспечивать продовольствием один миллиард человек

Фото: Полина Рытова / Unsplash

Украина собирается обеспечивать продовольствием один миллиард человек. Об этом написал в Facebook министр аграрной политики Роман Лещенко.

«Мы все увереннее претендуем на статус одного из крупнейших гарантов мировой продовольственной безопасности. 20 лет назад Украина "кормила" лишь 40 миллионов человек в мире. Сегодня же вклад эквивалентен питанию около 400 миллионов человек, не считая нашего населения. Наша стратегия развития до 2030 года предусматривает обеспечение продовольствием одного миллиарда населения в мире», — заявил Лещенко.

По его словам, в 2021 году производство на сельхозпредприятиях страны выросло на 19,2 процента. Сельское хозяйство дало самый высокий процент к ВВП среди всех секторов экономики — более 10 процентов.

Ранее экономист Юрий Атаманюк назвал развитие экономики и промышленности Украины «страшным сном поляков». «Польша и Украина — это сообщающиеся сосуды. Только у нас начинается переработка сельского хозяйства, она тут же зеркально падает в Польше», — заявил эксперт.

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Алевтина Запольская
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