Кремль ответил на вопрос о здоровье ректора Шанинки в СИЗО

Следствие и ФСИН лучше осведомлены о реальном состоянии здоровья ректора Шанинки (Московской высшей школы социальных и экономических наук) Сергея Зуева, находящегося в «Матросской Тишине», президент России Владимир Путин не вправе вмешиваться в их работу и давать указания. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя вопрос о состоянии здоровья ректора и его нахождении в СИЗО, сообщает РИА Новости в четверг, 10 февраля.

Отвечая на вопрос, что должно произойти с состоянием здоровья Зуева, чтобы следствие прислушалось к защите и ранее высказанным словам президента России об отсутствии необходимости держать в СИЗО ректора Шанинки, Песков отметил, что таково решение ФСИН, и президент не имеет права в него вмешиваться.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что гуманитарные аспекты в деле Зуева могут включать следователи, но у них есть собственная аргументация.

Кроме того, Песков пояснил, что глава государства не считает методы работы следствия негуманными.

Ранее член общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Александр Хуруджи рассказал, что состояние здоровья ректора Шанинки Зуева снова ухудшилось — если раньше ему было трудно ходить, то теперь не всегда получается даже встать с кровати.

По его данным, ректор Шанинки, обвиненный в мошенничестве, не всегда может встать с кровати. Отчасти это может быть из-за того, что ректор лишен контактов с семьей — ему не разрешают ни свидания, ни звонки.

Его адвокат Сергей Севрук назвал его состояние «напоминающим предынфарктное».

Ректора Шанинки поместили в медсанчасть СИЗО «Матросская Тишина» в ноябре 2021 года. Его обвинили в хищении 21 миллиона рублей, выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель года» национального проекта «Образование».

