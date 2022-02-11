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Зампостпред России в ООН рассказал о возможном решении визового кризиса с США

Зампостпред России в ООН заявил о возможности арбитража из-за невыдачи виз США дипломатам

Фото: Shutterstock

У генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша есть все основания и возможности для запуска процедуры арбитража из-за невыдачи виз США российским дипломатам, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости.

По мнению зампостпреда, такая мера станет возможным решением дипломатического визового кризиса в США, поскольку она побудит американские власти пойти России навстречу, ведь в противном случае Вашингтон могут ожидать последствия. «Запуск арбитража — это серьезное дело. За этим могут быть последствия. Американцы, конечно, не хотят такого сценария, что бы они там ни говорили», — рассказал Полянский о взаимодействии генсека Гутерреша с властями США.

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Визовый кризис с диппредставителями России в США продолжается уже четыре года. 10 февраля посол России в США Анатолий Антонов заявил об угрозе его выдворения из Вашингтона из-за визовых разногласий. По словам Антонова, Соединенные Штаты допускают путь развития событий, предполагающий понижение уровня дипприсутствия в Москве и Вашингтоне.

В декабре 2021 года заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что США не должны мешать работе аккредитованных дипломатических сотрудников. Хак ответил на призыв официального представителя российского МИД Марии Захаровой к тому, чтобы ООН инициировала процедуру арбитража против США из-за задержек с выдачей виз дипломатам и захваченной дипсобственности России.

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Дмитрий Сотак
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