Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Финляндия снова продлила ограничения для российских туристов

Госсовет Финляндии продлил антиковидные ограничения для российских туристов до 13 марта

Фото: Alexandr Bormotin / Reuters

Госсовет Финляндии снова продлил действующие антиковидные ограничения при въезде в страну для иностранных туристов, в том числе россиян, до 13 марта, но отменил ряд требований к прибывающим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МВД республики.

«Пандемия продолжает распространяться. Чтобы сохранить ресурсы системы здравоохранения, действие ограничений на внешних границах будет продолжаться до 13 марта», — говорится в сообщении.

Согласно новым правилам, путешественники, прибывающие из стран, не входящих в ЕС или Шенгенскую зону, больше не обязаны предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус в дополнение к сертификату о вакцинации или перенесенном заболевании в последние шесть месяцев.

В настоящее время границы открыты для членов семей граждан и постоянно проживающих в стране россиян, владельцев недвижимости, обладателей ВНЖ, студентов финских учебных заведений и дипломатов. Также в страну можно попасть при возникновении неотложных семейных обстоятельств: болезни близкого родственника, свадьбы или рождения ребенка.

Ранее в феврале сообщалось, что Финляндия может открыть границу для россиян, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19. По словам председателя парламентского комитета по социальным вопросам и здравоохранению Маркуса Лохи, власти республики должны инициировать обсуждение о возобновлении движения на восточной границе в ближайшее время.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Олимпийский комитет России выступил с заявлением по делу Валиевой
Названы конкуренты Москвы по спросу на жилье
В России остались озадачены сроками обработки допинг-пробы Валиевой
На Украине пообещали рассекретить документы об «Иловайском котле»
Захвативший школьницу после убийства ее родственников уголовник пойдет под суд
Один из ограбивших магазин в Подмосковье ранее работал в этой же сети
Власти Петербурга прокомментировали судимость уволенной за стихи Хармса педагога
Чересчур откровенный дизайн платья модного бренда вызвал споры в сети
Россияне забросили свои криптокошельки
Российскому погружающемуся «Стражу» пообещали гиперзвуковые ракеты
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.