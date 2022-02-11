Финляндия снова продлила ограничения для российских туристов

Госсовет Финляндии снова продлил действующие антиковидные ограничения при въезде в страну для иностранных туристов, в том числе россиян, до 13 марта, но отменил ряд требований к прибывающим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МВД республики.

«Пандемия продолжает распространяться. Чтобы сохранить ресурсы системы здравоохранения, действие ограничений на внешних границах будет продолжаться до 13 марта», — говорится в сообщении.

Согласно новым правилам, путешественники, прибывающие из стран, не входящих в ЕС или Шенгенскую зону, больше не обязаны предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус в дополнение к сертификату о вакцинации или перенесенном заболевании в последние шесть месяцев.

В настоящее время границы открыты для членов семей граждан и постоянно проживающих в стране россиян, владельцев недвижимости, обладателей ВНЖ, студентов финских учебных заведений и дипломатов. Также в страну можно попасть при возникновении неотложных семейных обстоятельств: болезни близкого родственника, свадьбы или рождения ребенка.

Ранее в феврале сообщалось, что Финляндия может открыть границу для россиян, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19. По словам председателя парламентского комитета по социальным вопросам и здравоохранению Маркуса Лохи, власти республики должны инициировать обсуждение о возобновлении движения на восточной границе в ближайшее время.