Бортпроводник раскрыл самые отвратительные просьбы пассажиров на борту самолета

Бортпроводник зарубежных авиалиний раскрыл самые нелепые просьбы пассажиров на борту за всю свою карьеру. Об этом он рассказал изданию Fodor's Travel.

По словам сотрудника авиакомпании, за десять лет работы он слышал много странных просьб от пассажиров, которые вызывали у него отвращение. Например, один турист захотел коктейль из кока-колы и молока — как утверждал мужчина, такой напиток позволяет ему избавляться от похмелья. Для этого он налил газировку на треть в стакан и добавил немного молока. По его словам, вкус напоминал мороженое.

Другой пассажир попросил смешать ему в одном стакане имбирный эль, минеральную воду Selters, порцию клюквенного и апельсинового сока, немного спрайта, лимон и лайм. Как признался бортпроводник, ему стало интересно, случайно ли турист придумал такой рецепт и специально не добавил сладкой газировки, однако, к его удивлению, мужчина заметил недостающий ингредиент.

Еще один пассажир попросил пять упаковок печенья и половинку лайма: мужчина принялся выдавливать сок на закуску, таким образом имитируя вкус лаймового пирога. Как заметил бортпроводник, сходство с десертом действительно было.

Ранее в январе члены экипажа вспомнили самые нелепые случаи с пассажирами за свою карьеру. Так, бортпроводница рассказала историю, как одна женщина весь полет ходила по проходу и убеждала всех вокруг, что у нее клаустрофобия. Помимо прочего, она требовала бесплатные алкогольные напитки и была глубоко возмущена, когда ей отказали в шестой добавке.