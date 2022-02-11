Россияне бросились строить загородные дома

В России стремительно растут объемы индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и кредитования загородной недвижимости. Об этом сообщают «Ведомости».

В 2021 году объем ИЖС увеличился на 35 процентов по сравнению с 2020 годом и впервые превысил многоквартирное (53,8 миллиона против 49,8 миллиона квадратных метров). Именно малоэтажные дома составили больше половины всего введенного в 2021 году жилья. На рынке наблюдается дисбаланс спроса и предложения: строительные компании перегружены заказами, которые расписаны на год вперед.

Причину того, что россияне бросились скупать или строить частные дома, увидели в дистанционном формате работы: сотрудникам больше не нужно ездить в офис каждый день. Важным фактором является и цена — построить свой дом выгоднее покупки квартиры, так как за ту же сумму приобретатель получает большую площадь и более высокий уровень комфорта.

По оценкам «Ведомостей», рынок ИЖС вырастет в пять-шесть раз в ближайшие пять-семь лет. Вслед за ним вырастут и объемы кредитования загородных домов. На сегодняшний день в России доля ИЖС не превышает 30 процентов всего жилого фонда. В США, например, этот показатель достигает 80 процентов, а в Финляндии составляет около 70 процентов.

Среди препятствий, которые могут помешать росту рынка, — стремительное увеличение стоимости стройматериалов, вслед за которыми растут в цене и готовые дома. Средняя сумма кредита на загородную недвижимость может увеличиться также из-за рост цен на жилье в 2021 году. Средневзвешенные ставки по кредитам на частные дома уже достигли 9,5 процента, а в 2022 году ипотечные ставки могут повыситься на один-два процента.

Данные «Дом.РФ» и Frank RG тем не менее свидетельствуют об обратной динамике на рынке кредитования загородной недвижимости: за 2021 год было выдано 37,1 тысячи кредитов на готовые дома и на их строительство, что на 11 процентов ниже показателей за 2020 год. Граждане стали реже получать ипотеку на дома из-за нехватки пригодных для кредитования объектов, которые бы отвечали требованиям банков.