Россияне стали реже получать ипотеку на дома

В 2021 году банки в России сократили выдачу ипотеки на индивидуальные дома, несмотря на рост спроса в первые месяцы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным «Дом.РФ» и Frank RG, всего за 2021 год было выдано 37,1 тысячи кредитов на готовые дома и на их строительство. Этот показатель на 11 процентов ниже, чем за 2020 год. В денежном выражении объем ипотеки вырос: сумма сделок превысила 120 миллиардов рублей — это на 36 процентов больше, чем в 2020 году.

Граждане стали реже получать ипотеку на дома из-за нехватки пригодных для кредитования объектов, которые бы отвечали требованиям банков. В том числе участки не всегда оснащены коммуникациями и необходимой инфраструктурой. Банки сами разрабатывают стандарты работы с индивидуальным строительством и в основном перестраховываются, предъявляя к объектам много требований и ограничений.

«Сложность оценки и низкая ликвидность домов для банков приводят к значительной разнице в ставках по ипотеке на ИЖС и на квартиру», — рассказал замдиректора группы рейтингов финансовых институтов НКР Егор Лопатин. Потенциальным заемщикам приходится строить дом на собственные средства либо делать выбор в пользу квартиры.

Дополнительной проблемой в 2021 году стали инфляция и подорожание строительных материалов: сумма стройки, на которую был выдан кредит, может оказаться в итоге гораздо выше. При этом ипотеку на строительство индивидуальных домов по-прежнему выдает ограниченное количество банков, которые тесно связаны с государством и заинтересованы в реализации поставленных перед ними задач. Другие же игроки не заинтересованы в этом рынке, так как он требует вложения слишком больших ресурсов и денежных средств.

Ранее в январе россияне назвали основные сложности, с которыми они сталкиваются при заключении ипотечной сделки. Самой распространенной проблемой среди граждан оказалось понимание общего размера переплаты. Другими трудностями стали нехватка знаний о налоговом вычете и подсчет выгоды от приобретения необязательных страховок.