Стало известно число наказанных Ираком за причастность к ИГ россиян

На сегодняшний день 66 россиян отбывают наказание в Ираке за причастность к деятельности «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация). О числе наказанных стало известно со слов посла России в Ираке Эльбруса Кутрашева, передает РИА Новости.

«Три боевика и 63 женщины, которые были привлечены за пособничество, отбывают сейчас наказание в Ираке. Остальные, я полагаю, погибли в боях. Все боевики российского происхождения в террористических организациях, как показала практика — пушечное мясо», — заявил дипломат.

9 февраля замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что бывшие боевики ИГ, амнистированные при поддержке США, по поддельным паспортам выезжают из Сирии в Соединенные Штаты, Канаду и Европу.