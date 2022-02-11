Названы конкуренты Москвы по спросу на жилье

Спрос на вторичное жилье в России за 2021 год вырос на 14,5 процента. Об этом говорится в обзоре Росреестра, где также названы регионы конкуренты Москвы, обогнавшие столицу по количеству сделок, сообщает РБК.

Всего в России было зарегистрировано 4,2 миллиона сделок со вторичным жильем. Из них 273,3 тысячи пришлось на Московскую область, а 271,5 тысячи — на Краснодарский край. Столица оказалась на третьем месте с 171,1 тысячи сделок. В пятерку регионов с наибольшим спросом на вторичную недвижимость вошли Свердловская область (155 тысяч) и Республика Татарстан (135,3 тысячи).

Москва сохранила лидерство по количеству сделок с новостройками. Всего в столице было зарегистрировано 144 тысячи договоров долевого участия (ДДУ). Второе место заняла Московская область — там число сделок с новостройками достигло 116,3 тысячи. На третьем месте оказался Санкт Петербург (75,8 тысячи), а пятерку лидеров замыкают Краснодарский край (70,7 тысячи) и Свердловская область (32,4 тысячи). Всего в России в 2021 году в столице было зарегистрировано 898,6 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) — этот показатель на 17 процентов больше, чем в 2020 году.

Число ипотечных сделок в 2021 году оказалось на 9,5 процента выше, чем в 2020 году. В России было зарегистрировано 3,8 миллиона сделок, а активнее всего кредиты на покупку жилья брали в Подмосковье, на которое пришлось 326,7 тысячи сделок. На втором месте оказалась Москва, где была зарегистрирована 261 тысяча сделок, а на третьем — Краснодарский край (205 тысяч сделок). В первую пятерку по ипотечному спросу также вошли Санкт-Петербург (183,6 тысячи) и Свердловская область (153,5 тысячи).

Ранее в январе эксперты назвали конкурентов Москвы по росту цен на первичную недвижимость: в 2022 году столицу могут обогнать Сочи, Краснодар, Калининград, Казань и Санкт-Петербург. Согласно итогам 2021 года, Москва заняла 21-е место по подорожанию квадратного метра в новостройках.