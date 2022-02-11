Кремль переадресовал Елисейскому дворцу вопрос о встрече Макрона с Зеленским

В Кремле переадресовали Елисейскому дворцу вопрос о том, удалось ли французскому лидеру Эммануэлю Макрону убедить украинского коллегу Владимира Зеленского выполнять Минские соглашения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

«Включите Google, найдите там телефон Елисейского дворца и повторите этот вопрос», — отметил представитель Кремля.

Комментируя информацию о том, что президент России Владимир Путин высказался позитивно о предложениях французского лидера по деэскалации напряженности вокруг Украины, и считают ли власти, что по результатам переговоров в Киеве есть шанс для урегулирования в Донбассе, Песков подчеркнул, что в Кремле пока не располагают данными о встрече Макрона и Зеленского.

Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что Макрон не стал делать российский тест на COVID-19 перед встречей с Путиным в Москве. В связи с этим лидеры двух стран сидели за длинным столом. По словам Пескова, в Кремле при этом с пониманием относятся к решению некоторых зарубежных лидеров не обмениваться ПЦР-тестами.

После своего визита в Москву президент Франции направился на переговоры в Киев. По результатам встречи с главой Украины Владимиром Зеленским он заявил о готовности того выполнять Минские соглашения.