Песков объяснил наличие длинного стола между Путиным и Макроном

Президент Франции Эммануэль Макрон не стал делать российский тест на COVID-19 перед встречей с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, в связи с этим лидеры двух стран сидели за длинным столом. Песков уточнил, что в Кремле при этом с пониманием относятся к решению некоторых зарубежных лидеров не обмениваться ПЦР-тестами.

«Наверное, нужно разъяснить, потому что это вызывает большой интерес. Действительно, в некоторых ситуациях Путин общается со своими гостями непосредственно, совсем рядом, сидя перед камином в представительском кабинете, они обмениваются рукопожатиями и так далее, а с кем-то переговоры проходят за столом», — отметил Песков.

Представитель Кремля рассказал, что расстояние между президентами составляло порядка шести метров.

Ранее причину появления длинного стола на переговорах Путина с Макроном назвало агентство Reuters. Источники издания сообщили, что Макрону был предложен выбор, пройти тестирование и общаться с Путиным на более короткой дистанции, или отказаться, но соблюдать безопасное расстояние. Отмечалось, что Макрон сдал тест перед прилетом в Россию под присмотром личного врача.