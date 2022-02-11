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В Кремле ответили на вопрос об отставке главы Марий Эл

Песков заявил, что не располагает данными об уходе с поста главы Марий Эл Евстифеева
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Кремль не располагает информацией об уходе с поста главы Марий Эл Александра Евстифеева. Об этом в пятницу, 11 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что не хотел бы никак это комментировать.

«Вы знаете, что эксперты очень часто обсуждают то, что мало имеет отношения к реальности, но и иногда они обсуждают и реальные проблемы», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее о том, что Евстифеев собирается уйти по собственному желанию, со ссылкой на источники сообщало РБК. При этом, по словам собеседников издания, вероятность его ухода «приближается к ста процентам».

В пресс-службе главы Марий Эл эту информацию опровергли. Там отметили, что Евстифеев находится на рабочем месте и продолжает работу.

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Евгения Куликова
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