Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Власти Марий Эл опровергли отставку главы республики

Пресс-служба главы Марий Эл Евстифеева опровергла сообщения о его отставке
Александр Евстифеев

Александр Евстифеев . Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Глава Марий Эл Александр Евстифеев продолжает свою прежнюю работу, несмотря на сообщения о его возможной отставке. Информацию о его уходе опровергли в пресс-службе главы республики, передает РИА Новости.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что Евстифеев может уйти в отставку по собственному желанию — вероятность его ухода очень высока, утверждает один из собеседников издания. По данным другого источника, срок полномочий главы республики истекает в этом году, он не планирует баллотироваться на второй срок.

«Александр Александрович на рабочем месте и продолжает свою работу так же ответственно, как и прежде», — сообщили власти.

Они добавили, что в Марий Эл продолжается работа по строительству социальных учреждений, по реализации национальных проектов и по борьбе с COVID-19.

Ранее в правительстве Оренбургской области опровергли отставку губернатора Дениса Паслера. Там подчеркнули, что информация в СМИ об уходе Паслера с должности являются ложной — у губернатора расписан график работы

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Олимпийский комитет России выступил с заявлением по делу Валиевой
Полицейская погоня за 15-летним россиянином на «Жигулях» попала на видео
Власти Марий Эл опровергли отставку главы республики
Данные о личной жизни россиян начнут использовать для противодействия коррупции
Россияне массово заинтересовались билетами в три страны в январе
Дочернюю компанию «Лукойла» заподозрили в завышении цен на бензин
На Украине назвали конфликт в Донбассе европейской проблемой
Индонезия купит французские истребители вместо российских Су-35
Учитель сделал ставку на дни рождения детей и выиграл восемь миллионов рублей
Валиева трижды упала на тренировке на Олимпиаде-2022 в Пекине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.