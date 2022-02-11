Власти Марий Эл опровергли отставку главы республики

Глава Марий Эл Александр Евстифеев продолжает свою прежнюю работу, несмотря на сообщения о его возможной отставке. Информацию о его уходе опровергли в пресс-службе главы республики, передает РИА Новости.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что Евстифеев может уйти в отставку по собственному желанию — вероятность его ухода очень высока, утверждает один из собеседников издания. По данным другого источника, срок полномочий главы республики истекает в этом году, он не планирует баллотироваться на второй срок.

«Александр Александрович на рабочем месте и продолжает свою работу так же ответственно, как и прежде», — сообщили власти.

Они добавили, что в Марий Эл продолжается работа по строительству социальных учреждений, по реализации национальных проектов и по борьбе с COVID-19.

Ранее в правительстве Оренбургской области опровергли отставку губернатора Дениса Паслера. Там подчеркнули, что информация в СМИ об уходе Паслера с должности являются ложной — у губернатора расписан график работы