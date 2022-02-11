Матвиенко упрекнула Минсельхоз фразой «почему вы не погружаетесь в навоз?»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании упрекнула замминистра Минсельхоза Ивана Лебедева в том, что ведомство не занимается проблемой накопленного сельхозпредприятиями и перерабатывающими производствами навоза. Она предложила «глубже погрузиться» в решение данного вопроса. Ее фраза приводится в Telegram-канале Ura.ru.

По мнению Матвиенко, накопленный навоз можно было бы использовать как удобрение. Однако из-за противоречий в действующем законодательстве предприятия штрафуют.

«Почему вы вместе с Минприроды проблему не решаете? Или вы не погружаетесь так глубоко в навоз, это не царское дело?» — поинтересовалась спикер Совфеда у замминистра Минсельхоза.

Матвиенко также подчеркнула, что к ней по этой проблеме обращались многие губернаторы.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитал министра экономического развития Максима Решетникова за использование «модных словечек».

В частности, глава Минэкономразвития назвал Госдуму площадкой. Володин поправил министра. «Площадка у нас есть, где торги организуют. А если вы приходите в Госдуму, где представители народа решают судьбу закона — быть ему или нет, — надо это усвоить и понимать, что это очень ответственно», — сказал Володин.