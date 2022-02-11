Глава ДНР назвал способ мгновенно закончить войну в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал способ мгновенно закончить конфликт в Донбассе, передает РИА Новости.

«Если бы российские военные появились на линии соприкосновения, война закончилась бы мгновенно. Как это будет воспринято или преподнесено западными СМИ — вопрос», — заявил Пушилин на пресс-конференции.

Ранее глава ДНР заявил, что Россия может оказать военную помощь самопровозглашенным республикам, если Украина начнет полномасштабное наступление и будет уничтожать мирных жителей. «Но это решение, если такое будет принято, должно быть принято самой Россией. Но я бы такого не исключал», — сказал он.

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе военного вторжения со стороны России. Москва отвергает подобные обвинения. Самопровозглашенные республики Донбасса утверждают, что наступление готовят украинские власти.