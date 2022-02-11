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Казахский депутат отправил многодетных матерей «в задницу» после общения с ними

Казахстанский депутат публично отказался помогать многодетным матерям из-за их поведения

Казахстанский городской депутат Нур-Султана Габит Сатмагамбетов публично отказался помогать многодетным матерям. Причина в резком тоне общения, с которым женщины попытались поговорить с ним. Видео с места инцидента Сатмагамбетов опубликовал в Facebook.

«Вот еще один депутат сбежал от нас, смотрите! Вы же депутат? Сюда давайте!» — встретили женщины Сатмагамбетова на входе в городской парламент. На видео мужчина успел проскочить через рамку металлоискателя и ограждение с полицейскими до того, как обернулся на крики многодетных матерей. Депутат попытался успокоить женщин и понять, что им нужно, но очень быстро оставил попытки и ушел, отправив кричащих «в задницу». Это вызвало еще более бурную реакцию просящих. «Э, ты как разговариваешь, а? Сюда иди! Падла!» — перешли к оскорблениям женщины.

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Инцидент не был исчерпан. Поведение многодетных матерей не понравилось Сатмагамбетову — он заявил в Facebook, что торопился на заседание, поэтому не мог поговорить с ними. Кроме того, подобный стиль общения он счел неприемлемым. «Почему-то у меня лично на приеме многодетные, которым от меня нужна помощь в виде квартиры, — очень кроткого нрава, слова подбирают тщательно, а для достоверности иногда даже плачут», — рассказал он. Депутат заявил, что до сих пор его благотворительный фонд помог получить жилье более чем 20 многодетным семьям, однако этот случай заставил его пересмотреть собственные принципы и временно отказаться от помощи многодетным матерям.

Весной 2021 года в России предложили восстановить советскую награду «Мать-героиня», которую вручали за рождение и воспитание более десяти детей. С такой инициативой выступила депутат Государственной Думы и лидер общественного движения «Совет матерей России» Татьяна Буцкая.

Дмитрий Настасьев
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