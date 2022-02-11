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В администрации Назрани прошли обыски в связи с многомиллионным мошенничеством

Силовики провели обыски в администрации Назрани

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Силовики провели обыски в администрации Назрани, работники которой подозреваются в многомиллионном мошенничестве. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщает Telegam-канал Mash Gor.

По данным канала, силовики изъяли разрешения на строительство, благоустройство, реализацию федеральных целевых программ, архитектурные и другие документы. Предварительно сообщается, что чиновники администрации и связанных структур занимались мошенничеством с земельными участками — присваивали городское имущество и бюджетные деньги. Предполагается, что они присвоили около 10 миллионов рублей. Официального подтверждения прошедшим обыскам пока нет.

В декабре 2021 года сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме бывшего главы администрации Назрани Алихана Тумгоева. Чтобы провести обыск, силовики приехали на нескольких машинах и полностью перекрыли доступ к территории.

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Леонид Микуляк
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