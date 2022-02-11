Одессу назвали одной из ключевых целей «вторжения» России

Одесса может стать одной из ключевых мишеней для России в случае нападения на Украину. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

В издании напомнили, что в 2014 году в Одессе, где проживает большое число этнических русских, произошел раскол в обществе, переросший в насилие. 2 мая при пожаре в Доме профсоюзов, который начался в ходе противостояния украинских националистов и представителей Антимайдана, погибли 42 человека.

Разделение в обществе в Financial Times назвали уникальной особенностью Одессы в условиях текущего кризиса. Местные жители опасаются, что именно их город станет ключевой целью для российских войск, а часть населения поддержит вторжение.

По словам депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко, Одесса имеет решающее значение для всех, кто «мечтает восстановить Российскую империю». Город, уверен он, так же «будоражит воображение русских», как Севастополь. «Вот почему опасность, с которой мы здесь сталкиваемся, так велика», — сказал Гончаренко.

В издании также отмечают, что многие люди в городе чувствуют себя «окруженными»: на западе, в Приднестровье, находятся российские миротворцы, на юго-востоке, в Крыму, — Черноморский флот. Кроме того, часть жителей уверена, что Россия планирует устроить морскую блокаду, которая перекроет один из основных украинских маршрутов торговли.

Ранее военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов заявил, что Украину ожидает вынужденный этап взросления, а антироссийская киевская власть изживет сама себя, так и не дождавшись «вторжения» России. По его мнению, оказывать ей сопротивление уже готовы жители Одессы, Запорожья и Харькова.