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Украине предрекли вынужденное «взросление» без «вторжения» России

Военный обозреватель Артамонов заявил, что антироссийской Украине придется повзрослеть

Фото: Pixabay

Военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью изданию «Украина.ру» рассказал, что каждая страна проходит определенный вынужденный этап взросления, который в том числе ожидает Украину. Он предрек, что антироссийская киевская власть изживет сама себя, так и не дождавшись «вторжения» России.

«Россия, как евразийская страна, со всей своей восточной мудростью применила тактику вооруженного выжидания. Поскольку Россия не нападет (и в этом ее большая мудрость), Украине придется повзрослеть. Каждая нация должна сдать свои экзамены. Украина сейчас их сдает. Украинцы накопят эту мудрость, а потом начнется выступление регионов. Одесса к этому уже готова, Запорожье тоже, Харьков не отстает. И жители Славянска, которые оккупированы карательными войсками, тоже ждут своего часа», — заявил эксперт.

Ранее Госдеп США посоветовал американцам начать немедленно уезжать из Украины, используя коммерческие или иные частные виды транспорта. Также Госдеп указал, что рекомендовано не ездить на Украину якобы из-за возросшей угрозой военных действий от России, а также из-за COVID-19.

Марина Совина
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