Политолог рассказал о попытке Путина вернуть Макрона на «свое место»

Политолог Богдан Безпалько в интервью изданию «Украина.ру» рассказал, для чего президенту России Владимиру Путину была нужна встреча с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

Эксперт отметил, что у Путина едва ли получилось бы добиться от главы Франции гарантий безопасности, которые пока безуспешно обсуждаются с США, поскольку Париж не может самостоятельно решать подобные вопросы или давать какие-либо обещания. В таком случае встреча российского президента с Макроном, вероятнее всего, являлась попыткой вернуть его на свое место — главы одного из государств-миротворцев в Донбассе, гарантирующих исполнение Минских соглашений, считает Безпалько.

«Франция, в отличие от Германии, продает оружие Украине. Она продает тяжелые гранатометы APILAS, продает тяжелые вертолеты. В любом случае, она не соблюдает позицию стороннего наблюдателя. Франция — фактически участник конфликта. Если она поставляет оружие одной из сторон конфликта — это напрямую говорит об этом. Если французский посол Изабель Дюмон посещает линию разграничения, где она приветствует украинских солдат — это тоже говорит об этом», — заявил политолог.

Ранее стало известно, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон сидели на значительном расстоянии друг от друга во время переговоров в Кремле из-за отказа французского лидера сдать ПЦР-тест на коронавирус перед встречей с российским коллегой.