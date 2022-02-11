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В России отреагировали на запрос Украины по поводу военной деятельности

В Москве назвали отвлекающим маневром запрос Киевом разъяснений о военной деятельности

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В России отреагировали на запрос Украины по поводу военной деятельности у границ, передает РИА Новости.

«Мы подтверждаем получение от Украины сегодня по сети связи ОБСЕ запроса о разъяснении необычной военной деятельности», — заявил источник агентства в российском МИД. Ответ планируется дать в ближайшее время.

В Москве назвали обращение необоснованным. «Рассматриваем украинский запрос как отвлекающий маневр от собственной существенной необычной военной активности Киева, ведущего ежедневные обстрелы Донбасса», — сказал собеседник РИА Новости.

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По словам источника, действия России не дают оснований для запуска механизма уменьшения военной опасности по Венскому документу о мерах укрепления доверия и безопасности.

В МИД добавили, что запрос Украины содержит неприемлемую терминологию в отношении Крыма.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что его страна запросила у России разъяснения по поводу военной деятельности в приграничных районах и в Крыму. Киев дал Москве 48 часов на ответ. Если его не последует, он обратится к государствам-участникам Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности для созыва чрезвычайной встречи.

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София Сарджвеладзе
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