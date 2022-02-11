Шойгу потребовал от Великобритании объяснить появление спецназа на Украине

Глава Минобороны России Сергей Шойгу на переговорах со своим британским коллегой Беном Уоллесом потребовал объяснить поставки Лондоном оружия на Украину и появление там спецназа. Об этом пишет ТАСС.

По словам министра обороны России, «напичкивание» оружием Украины идет со всех сторон, и делается это публично. «Не совсем понятно, для чего. Хотелось бы также понимать, для чего Британия, королевство, направила свой спецназ на Украину и до каких пор он там будет находиться», — подчеркнул Шойгу.

Он добавил, что это первые переговоры глав военных ведомств России и Великобритании за последние годы. Кроме того, Шойгу выразил сожаление, что уровень сотрудничества государств близок к нулю и «вот-вот пересечет нулевой меридиан и уйдет в минус». «Поэтому очень надеюсь на возможность обсудить с вами наиболее актуальные вопросы. Без какого-либо нагнетания и поднятия еще выше температуры в отношениях между Россией и странами блока НАТО», — подчеркнул министр обороны РФ.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Москву в пятницу, 11 февраля. Ранее издание The Times сообщило со ссылкой на источники, что главная цель визита Уоллеса — «дать понять, что вторжение на Украину дорого обойдется» для России.

