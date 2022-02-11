Пририсовавший глаза на картине ученицы Малевича охранник объяснил свой поступок

Бывший охранник екатеринбургского Ельцин Центра Александр Васильев, пририсовавший глаза на картине «Три фигуры» кисти ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской, объяснил свой поступок. По его словам, его об этом попросили подростки, передает E1.RU в пятницу, 11 февраля.

Васильев рассказал, что инцидент произошел в его первый рабочий день в качестве охранника Ельцин Центра. «Стоят ребятишки лет 16–17, обсуждают, почему нет глаз, рта, никакой красоты! В компании были девчонки, они и попросили меня: "Нарисуйте глаза, вы ведь тут работаете". Я их спросил: "Это ваши работы?" Они: "Да". Дали мне ручку. Я нарисовал глаза. Я думал, это просто их детские рисунки!» — признался мужчина.

Через несколько дней домой к Васильеву пришли сотрудники полиции — его вычислили по камерам наблюдения. Подростки, якобы подговорившие его нарисовать на картине глаза, на камеры не попали. «Если бы я знал, что это не детские работы тех ребят! Что картины привезли из Москвы и они столько стоят! Что я наделал!?» — сказал мужчина.

Супруга Васильева отметила, что ее муж «в быту абсолютно нормальный». «Но в каких-то вещах он наивен как ребенок. Подумал, что детские рисунки. Это последствия контузии», — объяснила она.

63-летний Васильев — ветеран первой Чеченской войны, награжденный медалью «За отвагу» за тяжелое ранение, полученное в 1995 году. До работы в Ельцин Центре он служил охранником банка, впоследствии закрывшегося, до этого работал в разных охранных предприятиях. Отмечается, что однажды против Васильева было возбуждено уголовное дело по факту угроз незнакомой женщине в уличном конфликте.

13 января стало известно, что неизвестный повредил полотно ученицы художника Казимира Малевича. Вандал пририсовал шариковой ручкой глаза на абстрактных лицах двух фигур на полотне. Чернила проникли в слой краски, так как титановые белила не были покрыты лаком.