У россиян нашли дополнительный триллион в доходах от собственности

Росстат в публикации от 9 февраля, посвященной денежным доходам населения России за 2021 год, отметил пересмотр данных за 2020 год. О дополнительных доходах пишет РБК.

Общая сумма денежных доходов россиян в 2020 году оказалась почти на 600 миллиардов рублей больше, чем считалось ранее — 63,4 триллиона рублей, а падение реальных располагаемых доходов в первый пандемийный год составило 2 процента, а не 2,8 процента. В основном пересмотр был обусловлен уточнением данных о доходах граждан от собственности.

Росстат нашел, что сильно пересмотренные статьи доходов за 2020 год являются доходами от собственности, поступления соцвыплат и прочие денежные поступления.

Как отметили в ведомстве, в ходе пересмотра на 34,6 процента были увеличены поступления от собственности, в основном за счет выплаты дивидендов гражданам, — с 2,7 триллиона до примерно 3,7 триллиона рублей, то есть почти на один триллион.

Ранее сообщалось, что реальные располагаемые доходы россиян в 2021 году рекордно выросли: на 3,1 процента относительно 2020 года. По данным службы государственной статистики, это максимальное увеличение с 2013 года.