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Путин поручил помочь с покупкой жилья двум категориям граждан

Владимир Путин поручил распространить выплаты на покупку жилья на ученых и преподавателей

Фото: Alexei Nikolsky / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поручил правительству помочь с покупкой жилья двум категориям граждан. Глава государства предложил распространить на молодых ученых и преподавателей вузов социальные выплаты. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Путин заявил о необходимости увеличить финансирование целевой программы, которая предусматривает господдержку граждан в обеспечении жильем. В том числе категории получателей социальных выплат планируют расширить и включить в их число «молодых научных и научно-педагогических работников научных организаций и образовательных организаций высшего образования вне зависимости от их ведомственной принадлежности».

Также в документе обозначено, что необходимо предусмотреть «возможность предоставления социальных выплат на приобретение жилых помещений молодым научным и научно-педагогическим работникам научных организаций и образовательных организаций высшего образования с учетом эффективности их научной деятельности, а также условия предоставления таких выплат». Отчитаться об исполнении указаний президента правительство должно до 20 июля.

Ранее, в январе, Путин поручил обеспечить доступность ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В соответствии с требованиями президента, правительство должно определить целевые значения показателей для доли ипотечных кредитов на ИЖС.

Александра Мирошникова
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