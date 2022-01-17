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Путин поручил обеспечить часть россиян доступной ипотекой

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить доступность ипотечных кредитов на ИЖС

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров обеспечить доступность ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства также поручил «определить начиная с 2022 года целевые значения показателей, характеризующих долю ипотечных кредитов, предоставляемых для приобретения (создания) объектов индивидуального жилищного строительства, в общем объеме ипотечных кредитов».

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7 января

Расширение льготных ипотечных программ на ИЖС способствует росту сегмента частных домов на рынке недвижимости. По прогнозам российских банков, в 2022 году жители страны возьмут вдвое больше кредитов на этот тип жилья. При этом банки все еще считают частные дома рискованным продуктом для кредитования, поэтому процентная ставка по ипотеке на такую недвижимость выше, чем на квартиры.

Ипотечные ставки по базовым программам в 2022 году вновь вырастут. Согласно прогнозам, ставки достигнут 12 процентов годовых. Такую динамику участники рынка объясняют ужесточением денежно-кредитной политики Центральным банком: в декабре регулятор повысит ключевую ставку до 8,5 процента годовых.

Нина Ташевская
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