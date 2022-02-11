Данные о личной жизни россиян начнут использовать для противодействия коррупции

В России предложили расширить список данных, к которым имеет доступ Росфинмониторинг. Ведомство получит информацию из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Соответствующий законопроект внесут в Госдуму в июне, сообщают «Известия».

Росфинмониторинг заявил, что документ уже подготовили и направили в правительство в начале февраля. Предполагается, что доступ к реестру начнут использовать, чтобы улучшить эффективность работы по противодействию коррупции и легализации преступных доходов. ЕГР ЗАГС содержит такие данные из личной жизни россиян, как сведения о рождении и смерти, заключении и расторжении брака, усыновлении, установлении отцовства и смене имени.

На данный момент сведения из реестра могут использовать МВД, ФНС, Минздрав, Росстат и государственные внебюджетные фонды. Кроме того, отдельную информацию могут запрашивать Минюст, Росреестр, МФЦ, ДОМ.РФ, региональные и муниципальные органы.

«С этой целью важно изучение финансовых операций и окружения проверяемых лиц. Получение данных о рождении, заключении и расторжении брака, перемене имени и других сведений из реестра позволит существенно повысить эффективность проводимой Росфинмониторингом работы», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал электронные медицинские справки и утвердил выдачу электронных свидетельств о смерти с 1 марта. В информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ) укажут причины смерти и данные о медицинской организации, после чего извещение направят в ЕГР ЗАГС, Росстат и другие ведомства.